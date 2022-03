Sovico: Comune, Caritas e Alpini uniti per aiutare i profughi dell’Ucraina “In campo per aiutare” è l’iniziativa dell’amministrazione comunale con la collaborazione delle realtà del Terzo Settore. Partita la raccolta di indumenti e cibo.

“In campo per aiutare”: l’amministrazione comunale di Sovico, con la collaborazione delle realtà del Terzo Settore presenti sul territorio comunale, indica i seguenti riferimenti per offrire/ricevere aiuti concreti a favore dei profughi ucraini. Per ricevere informazioni in merito a quanto attivato a livello comunale è possibile contattare l’ufficio Servizi sociali al numero 039 2263056 il lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 10 alle 12 e il giovedì dalle 15 alle 17. Oppure è possibile inviare una mail all’indirizzo: [email protected]

Per i profughi ucraini che hanno bisogno di indumenti e cibo, è possibile rivolgersi al Centro di Ascolto Caritas, recandosi in via Baracca 16, a Sovico, il martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì dalle 20 alle 22. Per donare cibo a lunga conservazione e alimenti specifici per la prima infanzia, invece, in prima linea c’è l’associazione Alpini: i cittadini possono recarsi all’ ex serra Tagliabue, in viale Brianza 9, Il lunedì dalle 20 alle 22.

A presiedere il Tavolo comunale il sindaco di Sovico Barbara Magni e l’assessore alla Personale, Simona Pulici. Forte la collaborazione con le associazioni ed i volontari che in paese si sono attivati per coordinare gli aiuti umanitari.

