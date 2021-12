Sospetta fuga di gas a Carate Brianza: 26 persone fatte evacuare da una palazzina L’allarme è scattato attorno a mezzogiorno di giovedì 30 dicembre, sul posto i vigili del fuoco. Dopo le verifiche del caso, anche in collaborazione con l’ente distributore e avuta conferma della sicurezza dei luoghi, le persone sono state fatte rientrare nelle abitazioni.

Ventisei persone sono state fatte evacuare in via precauzionale da una palazzina di via Donizetti a Carate Brianza, attorno a mezzogiorno di giovedì 30 dicembre, per una sospetta fuga di gas. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza a Carate Brianza con una autompompa e una autoscala del Comando di Monza, una autopompa del distaccamento di Lissone e una autoscala del distaccamento di Carate.

Ultimate le verifiche del caso, anche in collaborazione con l’ente distributore e avuta conferma della sicurezza dei luoghi, le persone sono state fatte rientrare nelle abitazioni.

Carate perdita di gas vigili del fuoco

