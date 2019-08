Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sorvegliato speciale tenta di scippare un’anziana a Vimercate: arrestato dai carabinieri Un uomo di 25 anni sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora è stato arrestato giovedì 1 agosto subito dopo aver tentato di scippare una 81 enne per strada. È stato anche trovato in possesso di 7 grammi di hashish.

Sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di dimora ha cercato invano di strappare una catenina d’oro dal collo di una 81enne, illesa. L’autore del tentativo di scippo, un 25enne italiano nullafacente è stato arrestato giovedì 1 agosto in serata a Vimercate dai carabinieri della locale stazione con l’ausilio di un militare della Sezione Radiomobile del Gruppo Milano, quest’ultimo libero dal servizio.

L’uomo è stato raggiunto e bloccato dai militari mentre tentava di allontanarsi: sottoposto a perquisizione personale è stato trovato in possesso di 7 grammi di hashish suddivise in tre dosi pronte per essere cedute e somma contante di 35 euro ritenuta provento di attività di spaccio ed è stato quindi denunciato. Dopo essere stato giudicato con rito direttissimo è stato tradotto presso la Casa Corcondariale di Monza .

