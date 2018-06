Sorpreso a rubare creme per il viso all’Esselunga di Monza: lissonese denunciato Un 37enne di Lissone è stato denunciato dalla polizia di Monza dopo essere stato sorpreso dal personale di vigilanza a rubare alcune costose creme per il viso dagli scaffali del supermercato Esselunga di via Buonarroti, a Monza.

