Il campo sportivo Mario Riboldi in un fotogramma del documentario (Immagini Rai)

Sorpresa per Renate: c’è lo stadio nel documentario di Gabriele Salvatores Sorpresa: lo stadio del Renate è tra gli scorci di vita durante il lockdown che compongono il documentario “Fuori era Primavera” del regista premio Oscar Gabriele Salvatores. Il sindaco: «Ci piacerebbe sapere chi le ha inviate».

C’è anche un angolo di Renate e di Brianza tra gli scorci di vita degli italiani durante i mesi di lockdown raccontati dal regista premio Oscar, Gabriele Salvatores. Da alcuni mesi il noto regista ha lanciato il documentario dal titolo “Fuori era Primavera”. Un viaggio nella quotidianità delle persone rimaste chiuse in casa durante la prima fase dell’emergenza Covid19.

Tra gli scorci intravisti nei trailer e nell’intervista realizzata dal giornalista Massimo Gramellini per i canali Rai, molti renatesi non si sono lasciati sfuggire un particolare molto interessante: in alcune delle riprese infatti si vede chiaramente il campo sportivo Mario Riboldi di via XXV Aprile, dove si allena quotidianamente l’Ac Renate.

Un particolare che non è sfuggito nemmeno al sindaco, Matteo Rigamonti: «Ovviamente è una cosa molto curiosa – spiega il primo cittadino – Al momento non sappiamo chi possa aver inviato quelle immagini al regista, però ci piacerebbe saperlo. Ci stiamo attivando per poterlo rintracciare e saperne di più».

