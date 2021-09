Comune in piazza a Besana (Foto by Jennifer Caspani)

Sorpresa al mercato di Besana: c’è il banco del sindaco per parlare con i cittadini Mercoledì 22 settembre al mercato di Besana in Brianza i cittadini hanno trovato anche il banco del sindaco Emanuele Pozzoli. Per ricevere i cittadini, dialogare, raccogliere le segnalazioni, spiegare i lavori sul territorio. Prossimo appuntamento il 20 ottobre.

Chi si è recato al mercato di Besana avrà sicuramente notato un banchetto diverso dal solito. Mercoledì 22 settembre, davanti ai commercianti, si è piazzato a sorpresa anche il sindaco Emanuele Pozzoli con un gazebo del Comune per ricevere i cittadini, dialogare, raccogliere le segnalazioni, spiegare i lavori che si stanno facendo sul territorio. Un’iniziativa che verrà riproposta indicativamente il terzo mercoledì di ogni mese, con la presenza, di volta in volta, anche degli assessori o dei tecnici comunali.

“L’idea – ha raccontato il sindaco – è nata in modo molto semplice, proprio con lo spirito di voler dialogare con i cittadini. Noi cerchiamo di raggiungerli con i social network, con il sito, con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Però c’è un problema di fondo: è una comunicazione “monodirezionale”. Chi vuole amministrare bene, invece, dev’essere pronto a sentire a sua volta i cittadini. Visto che non tutti osano presentarsi in municipio, sono sceso in piazza io personalmente in modo ben visibile. Sono soddisfatto del risultato”.

Il prossimo appuntamento del “Comune in piazza” è previsto per il 20 ottobre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA