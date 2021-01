Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sovico evento scuola dell'infanzia 18 gennaio 2021 (Foto by Elisabetta Pioltelli)

Sorpresa a Sovico: l’albero “vanitoso” fa regali ai bambini dell’asilo per scoprire l’inverno Bella sorpresa per i bambini della scuola dell’infanzia Santa Gianna Beretta Molla di Sovico: lunedì 18 gennaio, l’albero “vanitoso” del giardino (il “personaggio guida”) ha lasciato regali per andare a scoprire l’inverno.

L’albero “vanitoso” fa una sorpresa ai bambini della scuola dell’infanzia Santa Gianna Beretta Molla di Sovico. Lunedì 18 gennaio, quando i piccoli sono usciti in giardino, hanno notato che la pianta - che è il “personaggio guida” - ha lasciato, tra le sue radici, dei regali che serviranno ai bimbi per andare alla scoperta dell’inverno: libri in tema, indumenti tipici di stagione, uno slittino e anche un “nevino” che i bambini realizzeranno e porteranno a casa.

E ancora: “ingredienti magici” che, con l’aiuto delle maestre, consentiranno di creare la neve.

“In più - spiegano dalla scuola - anche una serie di attività all’aperto che ci permetterà di fare esperimenti sul ghiaccio, freddo/caldo”.

La sorpresa per i bimbi lunedì è stata grande. La scuola continua a sfornare attività e fa anche grandi annunci in vista del prossimo anno scolastico: a settembre 2021, infatti, si terrà l’apertura di una sezione Primavera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA