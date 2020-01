Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Brugherio supermercato Bennet (Foto by Fabrizio Radaelli)

Sorpresa a rubare vestiti e profumi, arrestata a Brugherio È stata arrestata in flagranza di reato una ragazza di 25 anni sorpresa a rubare abiti e profumi al centro commerciale Bennet di Brugherio. La refurtiva del valore di 250 euro è stata restituita.

Ha rubato abiti e profumi per circa 250 euro al centro commerciale Bennet di Brugherio, è stata notata dalla sorveglianza che ha chiamato i carabinieri. È stata arrestata in flagranza di reato una ragazza di 25 anni, rumena con precedenti per reati contro il patrimonio, che ha tentato di allontarsi a piedi verso viale Lombardia senza pagare la merce. La refurtiva è stata restituita al personale dell’ipermercato.

© RIPRODUZIONE RISERVATA