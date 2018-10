Sorella e nipote decedute per cause naturali: Ornago, archiviazione per Paolo Villa

A otto mesi dai fatti, era il febbraio scorso, si è conclusa la vicenda processuale che ha riguardato suo malgrado l’ornaghese Paolo Villa, indagato per l’omicidio della sorella, Amalia Villa, e della nipote, Marinella Ronco, decedute per cause naturali. Martedì 23 ottobre il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza, Cristina Di Censo, ha emesso il decreto di archiviazione del procedimento.