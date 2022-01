Sono trenta le donne che parteciperanno alla scuola di tombolo di Carate Brianza: boom tra i 45 e gli 82 anni C’è anche una 82enne tra le trenta corsiste che parteciperanno alla nuova edizione della scuola di tombolo di Carate Brianza.

Tanta pazienza, calma e buona volontà. Sono i tre ingredienti del successo per riuscire nel pizzo di cantù secondo la maestra Caterina Casuscelli. Con esperienza pluridecennale nell’arte di pizzi e merletti, Casuscelli, 71 anni, quest’anno tramanderà a 30 donne caratesi, di età compresa tra i 45 e gli 82 anni, la sua passione per il cucito. Ci sono state infatti ben 30 iscrizioni al corso di tombolo 2022, che finalmente riparte quest’anno dopo lo stop imposto dalla pandemia di Covid-19. Il taglio del nastro martedì 25 gennaio, con le lezioni al primo gruppo di iscritti alla scuola, che prevede tre corsi di 10 persone ognuno.

«Grazie alla collaborazione e alla disponibilità del sindaco Luca Veggian quest’anno il corso si terrà interamente in Villa Cusani. Ci è stata riservata una sala dove possiamo riunirci in sicurezza», ha spiegato Caterina Casuscelli, che vanta oltre 30anni di esperienza nel settore. «Tutte le iscritte al corso sono donne. La più grande ha ben 82 anni. È un corso adatto a tutte le età, e sia alle donne che agli uomini. Insegno quest’arte dal 1994 dopo aver frequentato la scuola di Carate e la scuola d’arte di Cantù. In tutti questi anni nella mia “scuola“ sono passati centinaia di alunni: è capitato che tra gli iscritti ci fosse anche qualche qualche uomo, e ho avuto tra le mie allieve anche bambine di sei anni. Questi corsi sono fondamentali per portare avanti questa antica arte canturina. Se la si lascia morire finisce tutto», ha concluso.

