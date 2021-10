Sono ripartiti i servizi della Caritas di Triuggio A Triuggio sono ripartiti i servizi della Caritas: gli orari e i luoghi delle attività.

Sono ripartiti venerdì 1 ottobre i servizi offerti da Caritas Triuggio. Il centro di ascolto (in via Cavour 7) apre il primo, secondo e quarto mercoledì del mese dalle 16 alle 18 e il secondo e quarto sabato del mese dalle 9 alle 11; il guardaroba solidale in chiesa a Rancate il primo e terzo sabato del mese dalle 9 alle 11 e la distribuzione di alimenti la terza settimana di ogni mese. Resta sospeso il laboratorio di cucito per cui si stanno definendo le modalità operative per una ripresa in sicurezza.

