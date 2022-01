Sono 52 i candidati (da tutta Italia) che vogliono il posto da vigile urbano a Veduggio con Colzano Il posto da vigile urbano a Veduggio con Colzano è molto ambito: sono ben 52 i candidati, provenienti da tutta Italia.

Oltre cinquanta candidati per un posto da vigile urbano a Veduggio con Colzano. Sono ben 52 le domande di ammissione protocollate in Comune per partecipare al concorso di selezione pubblica per l’assunzione di un agente di polizia locale a tempo pieno e indeterminato. Il concorso indetto dall’amministrazione servirà per sostituire l’agente di polizia locale e messo comunale Patrizia Brambilla andata in pensione nel dicembre 2021 dopo oltre quarant’anni di servizio presso il municipio di Veduggio con Colzano.

«Le domande arrivano un po’ da tutta Italia – ha sottolineato il comandante della polizia locale Fabio Gazzaniga –. Abbiamo candidati che abitano in zona ma c’è anche chi arriva dalla Liguria e dalla regioni del Sud Italia». La prima prova è in programma per lunedì 31 gennaio, se i candidati che si presenteranno saranno più di 30 la prova sarà preceduta da una pre-selezione. Dato l’alto numero di candidati per lo svolgimento in sicurezza delle prove e per garantire il distanziamento l’amministrazione sfrutterà gli ampi spazi offerti dal centro sportivo di via Dell’Atleta. Alla prova scritta verrà attribuito un punteggio massimo di 30/30 e alla prova orale saranno ammessi i candidati che avranno riportato nella prova scritta un punteggio non inferiore a 21/30. I candidati che supereranno gli scritti dovranno affrontare il colloquio orale lunedì 7 febbraio.

