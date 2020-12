Solidarietà sui pattini a rotelle: l’Astro Skating aiuta la cucina da campo per gli ospedali La solidarietà a Monza è arrivata anche sui pattini. La società di pattinaggio artistico a rotelle Astro Roller Skating ha raccolto 1.200 vaschette di alluminio per la cucina da campo che consegna pasti caldi agli ospedali e operatori sanitari sul territorio.

La solidarietà a Monza è arrivata anche sui pattini. La società di pattinaggio artistico a rotelle Astro Roller Skating ha risposto all’appello di ”Ri.Un. – Ristoratori Uniti” e dell’amministrazione comunale e ha avviato una raccolta di vaschette di alluminio tra i propri atleti e le loro famiglie. E in pochi giorni ne ha messe insieme 1.200 che saranno messe a disposizione della cucina da campo per l’ospedale San Gerardo e quelli del territorio raggiunti dalla quotidiana consegna di pasti caldi. Nell’iniziativa di solidarietà sono state coinvolte circa 300 famiglie.

Ogni giorno dalla cucina escono 155 pasti a pranzo e 123 a cena. I pasti sono destinati al personale medico dell’Ospedale di Monza e di quello di Vimercate, agli operatori del drive-through di Monza, ai volontari dell’Unitalsi e della CRI. I cuochi impegnati in cucina sono, ogni giorno, 5 alpini e 7 cuochi professionisti dei “Ri.Un. – Ristoratori Uniti” dalle 8 alle 19.30. Considerate le chiusure prolungate dei ristoranti, il pasto caldo proseguirà anche durante le feste.

Lunedì sera nella palestra della scuola elementare Tacoli le campionesse italiane e regionali junior dell’Astro Roller Skating hanno consegnato simbolicamente le vaschette in alluminio all’assessore alla Sicurezza e Protezione Civile Federico Arena.

«I contenitori in alluminio – spiega l’Arena – sono gli strumenti indispensabili per trasportare il pasto caldo preparato nella cucina da campo allestita presso la sede degli Alpini agli operatori sanitari, in prima linea nella lotta contro il Covid. Gli atleti dell’Astro Roller Skating si sono impegnati in prima persona nella raccolta delle vaschette dimostrando, ancora una volta, come lo sport sia prima di tutto un veicolo potente che promuove e diffonde insegnamenti fondamentali per lo sviluppo di una società sana quali il merito, l’impegno, il sacrificio, la passione e la determinazione».

Iniziative che contribuiscono crescita complessiva degli atleti. «Ogni anno, a Natale, promuoviamo un’iniziativa di solidarietà - spiega Luisa Biella, presidente dell’Astro Roller Skating - Quest’anno abbiamo deciso di impegnarci per i nostri medici e infermieri, che da febbraio stanno combattendo una battagli difficilissima contro un terribile virus. Lo abbiamo fatto coinvolgendo i nostri atleti e le loro famiglie perché per noi lo sport, oltre a puntare al risultato agonistico, deve sapere trasmettere valori morali in grado di contribuire alla crescita complessiva delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi».

© RIPRODUZIONE RISERVATA