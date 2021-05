Solidarietà a Siccardi, Capitanio: «Condanna anche ai continui insulti agli amministratori locali sui social» Solidarietà dell’onorevole Massimiliano Capitanio al sindaco di Ornago Daniel Siccardi anche in rappresentanza della Camera: «Questa è l’occasione anche per ribadire la condanna assoluta ai continui e gratuiti insulti che nostri amministratori locali ricevono ogni giorno soprattutto sui social».

Sabato 1 maggio l’onorevole Massimiilano Capitanio ha portato alla manifestazione di Ornago per il sindaco Daniel Siccardi la solidarietà in rappresentanza anche della Camera dei deputati.

«Le minacce di morte che gli sono arrivate sia in maniera digitale che nella posta di casa sono intollerabili e speriamo venga presto individuato il responsabile - ha commentato il concorezzese, deputato della Lega e capogruppo in Vigilanza Rai - Questa è l’occasione anche per ribadire la condanna assoluta ai continui e gratuiti insulti che nostri amministratori locali ricevono ogni giorno soprattutto sui social media come se quello fosse un terreno libero da ogni senso di legge e di civiltà. I nostri sindaci meritano rispetto per tutto quello che fanno».

Ornago sindaci per Daniel Siccardi: Capitanio è il primo a sinistra

