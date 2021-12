Sold out, a Besana in Brianza, per il concerto di Santo Stefano Il concerto di Santo Stefano di Besana in Brianza è andato sold out.

Il concerto gospel in programma il giorno di Santo Stefano è sold out. In pochi giorni sono andati esauriti i 180 posti disponibili per poter assistere al concerto a cappella della “Chorus band” che andrà in scena presso la basilica romana minore della città. Un dato che riconferma l’ampio successo del programma di iniziative ed eventi organizzato a Besana in vista del Natale 2021, che si chiuderà proprio il 26 dicembre, con il tradizionale concerto di Santo Stefano. Il pezzo forte della carrellata di eventi è stata sicuramente la pista da pattinaggio, allestita nella piazza della Basilica, che ha riscosso tanto successo soprattutto tra i più giovani. Ma l’atmosfera natalizia a Besana si è fatta sentire in tantissime altre occasioni, grazie ai diversi mercatini che negli scorsi weekend hanno animato le piazze del centro storico besanese, e alle varie iniziative organizzate in tutte le 7 frazioni della città. Per tutto il periodo natalizio e fino a inizio del prossimo anno, proseguirà la tradizionale e suggestiva mostra di presepi artistici in chiesa San Carlo, piazza Cuzzi, visibile fino a domenica 9 gennaio.

