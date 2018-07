Solaro, incidente stradale sulla Monza-Saronno: muore un motociclista di 22 anni Un motociclista di 22 anni di Saronno è morto in un incidente stradale a Solaro nella mattina di giovedì 5 luglio. È il terzo grave incidente sulle strade della Brianza in una settimana.

L’incidente è avvenuto alle 7.40 di giovedì 5 luglio. Gabriele Di Filippo, classe 1995 residente a Saronno, era a bordo della sua Honda Cbr600 lungo la Saronno- Monza, all’altezza del distributore di carburante poco prima della rotatoria di Cascina Emanuela, quando è avvenuto l’impatto con la Ford CMax guidata da un quasi coetaneo residente a Bregnano (L.E. le iniziali). Il ragazzo ha riportato gravissime ferite. Trasferito in ambulanza all’ospedale di Niguarda a Milano, nonostante l’intervento dei medici è morto poco dopo.

La dinamica è ora al vaglio della Polizia locale di Solaro che visionerà le immagini delle telecamere che monitorano il traffico per appurare come siano realmente andati i fatti. Da quel che si sa, la moto viaggiava in direzione Saronno, mentre l’auto nella direzione opposta avrebbe eseguito una svolta a sinistra per immettersi nella piazzola del benzinaio. L’impatto è avvenuto sul lato della portiera del passeggero, il ragazzo è stato sbalzato dalla moto.

È il terzo grave incidente con motociclisti coinvolti in una settimana: giovedì scorso a Cogliate era morto Alessio Polito di Lentate sul Seveso, nella notte tra venerdì e sabato sulla Monza-Trezzo un altro incidente era costato la vita a Nicolò Maggiulli di Bellusco,

