Solaro, incidente all’incrocio dell’Electrolux grave un giovane motociclista limbiatese Giovedì mattina attorno alle 8 lo scontro con una vettura. Il centauro limbiatese è stato trasportato all’ospedale di Niguarda. Al momento dello scontro il semaforo non era in funzione per un guasto, proprio a causa di un incidente stradale precedente.

Incidente questa mattina poco prima delle 8 all’incrocio tra via Della Repubblica e via Per Limbiate al Villaggio Brollo di Solaro. Un’auto, una Kia Venga guidata da una donna residente a Limbiate, si è scontrata con il motorino condotto da A.D.M. di 28 anni anch’egli residente a Limbiate. La dinamica è in corso di valutazione da parte degli agenti della Polizia locale di Solaro, ma all’origine potrebbero esserci precedenze errate, in un momento in cui il semaforo che regola l’incrocio non era funzionante a causa di un guasto occorso a seguito di un incidente nel fine settimana. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Niguarda a Milano, ha riportato diversi traumi e le sue condizioni sarebbero particolarmente serie.

