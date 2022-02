Soccorso persona a Seregno, i vigili del fuoco segano le inferriate di una finestra Intervento di squadre inviate dalla centrale operativa in collaborazione con paramedici inviati dal 118 nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio.

Hanno dovuto segare le inferriate di una finestra i vigili del fuoco per entrare in una abitazione, a Seregno, e soccorrere una persona residente. L’intervento di emergenza è scattato nel pomeriggio di giovedì 10 febbraio, verso le 16.30, in collaborazione con paramedici inviati dal 118. Per i vigili del fuoco intervenute squadre con autopompe dei distaccamenti di Carate e di Desio.

