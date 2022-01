Skyfitness a Sovico: palestra a cielo aperto nei giardini ex Malegori Verrà realizzata una nuova recinzione, saranno installati cestini e dei tavoli picnic ma soprattutto collocate attrezzature outdoor nell’area che costeggia l’ingresso carraio per dedicarsi alla pratica sportiva all’aperto.

Un progetto di abbellimento che mira ad essere un investimento di carattere sociale e a rinnovare spazi attualmente in una situazione di trascuratezza o scarsa fruizione. Con un’idea di riqualificazione che tiene molto in considerazione l’attuale periodo storico. Con la pandemia, si avverte un comprensibile desiderio dei cittadini di ogni età di fare sport all’aria aperta: il Comune punta a creare in paese la prima area skifitness trasformando e, dunque, potenziando, i giardini “ex Malegori” di via Manzoni, a Sovico, che non solo verranno delimitati con nuova recinzione al fine di rendere maggiormente sicura e fruibile il giardino stesso e di poter provvedere alla chiusura negli orari di “non accessibilità”.

Oltre a questo, infatti, il Comune provvederà, come richiesto da alcuni utenti, ad installare dei nuovi cestini e dei tavoli picnic e si prevede - come da progetto definitivo approvato dalla giunta guidata dal sindaco Barbara Magni - di realizzare un nuovo spazio per attività fisica all’aperto con l’installazione di attrezzatura per lo skyfitness. Sarà un percorso che, soprattutto in questa fase di emergenza sanitaria, potrà rappresentare un’area all’aperto per poter svolgere una minima attività fisica.

Saranno quindi collocate attrezzature outdoor nell’area che costeggia l’ingresso carraio. La collocazione in questa area permetterà al fruitore dello spazio skyfitness di dedicarsi alla pratica sportiva all’aperto, sia in autonomia che sotto la supervisione di un allenatore. Attraverso la realizzazione di questo progetto l’amministrazione comunale vuole così dare risposta ai cittadini che desiderano avere nella propria disponibilità spazi ad accesso libero per la cura del proprio corpo, della propria salute e del benessere psico – fisico e creare un’area di benessere e relax che favorisca l’integrazione tra adulti e bambini, tra soggetti normo dotati e diversamente abili. I giardini di via Manzoni ospitano già, nell’altra ala verde, giochi ed attrezzature ludiche per bambini.

