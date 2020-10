Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sindacati in presidio a Cesano Maderno per dire no allo spostamento della sede Inps Presidio di due ore di Cgil Cisl Uil provinciali contro il trasferimento degli uffici Inps di Cesano Maderno a Desio. Chiesto incontro al sindaco per la conferma che sia davvero temporaneo.

Continua la protesta di Cgil Cisl Uil provinciali contro il trasferimento degli uffici Inps di Cesano Maderno a Desio. Lunedì si è tenuto un presidio di due ore davanti alla sede di via Padre Boga che ha ufficialmente chiuso i battenti. I sindacati con le loro Federazioni dei pensionati hanno tenuto un presidio dei delegati, che ha riunito una cinquantina di persone per ribadire il no delle Organizzazioni confederali a ogni ipotesi di spostamento definitivo dell’Inps presso altri Comuni della Provincia brianzola.

La sede Inps di Cesano Maderno ha un bacino demografico di riferimento che comprende 146mila utenti, su quello di Desio ne gravitano già 90mila.

Il sindacato confederale prende atto dell’impegno assunto da Comune e Inps regionale di far rientrare il servizio a Cesano Maderno entro maggio e della disponibilità ad aprire da novembre ad aprile due sportelli dell’Istituto presso l’Urp comunale. Prevista una richiesta di incontro di conferma con il sindaco Longhin.

