Sindacati: Enzo Mesagna dalla Brianza alla segreteria lombarda della Cisl Il brianzolo Enzo Mesagna entra a fare parte della segreteria lombarda della Cisl: si unisce al segretario regionale Ugo Duci, Paola Gilardoni, Fabio Nava e Pierluigi Rancati.

Dalla Brianza è arrivato alla più importante struttura della Cisl regionale. Questa mattina il consiglio generale del sindacato, riunito a Erbusco, in provincia di Brescia, ha chiamato a far parte della segreteria della Cisl Lombardia Enzo Mesagna, membro della Cisl Monza Brianza Lecco.

Lecchese, classe 1966, Mesagna nel 2020 è stato eletto nella segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco, con la delega ai temi del mercato del lavoro, dell’artigianato e della salute e sicurezza. Laureato in Scienze dell’Educazione, Mesagna precedentemente ha prestato servizio come obiettore di coscienza al Centro salesiano Don Bosco di Arese. Ha poi lavorato come educatore alla Nostra Famiglia di Bosisio Parini, in provincia di Lecco. Nel 1995 è stato distaccato in Cisl come operatore delle politiche sociali. Diversi gli incarichi svolti nel sindacato. Nel 2001 è stato eletto responsabile delle politiche sociali di Cisl Lecco e poi presidente di Anolf Lecco.

Nel 2002 è diventato operatore Fim Cisl Lecco e, nel 2010, è stato eletto dapprima segretario Generale Fai Cisl Lecco, il sindacato degli alimentaristi, un incarico che aveva mantenuto anche nel 2013 quando è nata la Fai Cisl Monza Brianza Lecco. Dal luglio 2020 faceva parte della segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco, con il segretario generale Mirco Scaccabarozzi e Annalisa Caron. Restano invariati gli altri componenti della segreteria regionale della Cisl Lombardia, guidata dal segretario generale Ugo Duci: Paola Gilardoni, Fabio Nava e Pierluigi Rancati.

