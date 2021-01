Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

(Foto by Fabrizio Radaelli)

Silvio Berlusconi con il fratello Paolo nel 2019 allo stadio di Monza (Foto by Fabrizio Radaelli)

Silvio Berlusconi ricoverato a Monaco per un problema cardiaco Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco per un problema cardiaco. La notizia è stata confermata dal medico personale Alberto Zangrillo.

Silvio Berlusconi è ricoverato in ospedale nel Principato di Monaco per un problema cardiaco. La notizia è stata confermata dal medico personale Alberto Zangrillo, che ha deciso per il ricovero nel sud della Francia dove l’ex cavaliere e presidente onorario del Monza ha trascorso buona parte del periodo dell’emergenza sanitaria.

Zangrillo ha spiegato all’agenzia Ansa di essere andato a inizio settimana d’urgenza da Berlusconi e di aver imposto il ricovero in ospedale non ritenendo “prudente affrontare il trasporto in Italia”.

