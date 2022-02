“Silent Book Club” dagli Usa a Lissone: lettura e socializzazione Originale iniziativa di promozione della lettura di biblioteca civica e Teatro dell’Elica: dal 25 febbraio ci si ritrova insieme e ciascuno legge il suo libro, in silenzio ma in compagnia, sorseggiando un tè caldo o un bicchiere di vino.

Un’iniziativa della biblioteca di Lissone e del Teatro dell’Elica per promuovere la lettura e renderla ancora più attraente. Si chiama “Silent Book Club” e ha l’obiettivo di far scoprire il piacere del Silent Book, la “lettura silenziosa”. Viene individuato un luogo di ritrovo in cui incontrarsi insieme, dove ciascuno potrà leggere il suo libro, in silenzio ma, allo stesso tempo, in compagnia. Un’immersione senza voce con un successivo momento di confronto e di socializzazione.

Durante gli incontri le letture individuali saranno il punto di partenza per giochi di parole, piccole animazioni e scrittura creativa. I materiali prodotti saranno utilizzati per realizzare un’azione artistica (un’installazione, una lettura animata) che restituisca il percorso svolto insieme, sia ai partecipanti sia alla cittadinanza.

I “Silent Book Club” sono nati negli Stati Uniti e si stanno diffondendo anche in Italia. Ci si ritrova insieme e ciascuno legge il suo libro, in silenzio ma in compagnia, sorseggiando un tè caldo o un bicchiere di vino. Si legge per un’oretta, poi si chiacchiera e si socializza. Ecco quando e dove: 25 febbraio e 4 marzo al Teatro dell’Elica, via San Martino 34; l’11 e 18 marzo alla Pasticceria Sala, via Alessandro Manzoni 30, il 25 marzo e 1 aprile alla gelateria La Baracca, via Antonio Gramsci 25, l’8, il 22 e 29 aprile e 6 maggio nel giardino di piazza IV Novembre o interno biblioteca, in caso di pioggia. Ed ancora, il 14 e 15 maggio al Teatro dell’Elica via San Martino 34 e/o biblioteca, piazza IV Novembre. Iscrizioni: tramite e-mail a [email protected] oppure telefonando al numero 375 58 20 559.

Tutti gli incontri si terranno al venerdì dalle 9.45 alle 11.45 Il percorso è gratuito ed è rivolto ad un massimo di 15 partecipanti

L’inizio del corso è previsto per venerdì 25 febbraio. L’attività sarà svolta seguendo tutte le normative di sicurezza Covid vigenti.

