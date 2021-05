Sicurezza: venerdì e sabato a Desio riparte il turno serale della polizia locale, dal 4 giugno Riparte da venerdì 4 giugno il terzo turno della polizia locale per il controllo del territorio di Desio con le pattuglie in servizio anche il venerdì e il sabato fino alle 23.30.

Riparte da venerdì 4 giugno il terzo turno della polizia locale per il controllo del territorio di Desio con le pattuglie in servizio anche il venerdì e il sabato fino alle 23.30. Il servizio è in programma fino al 2 ottobre, garantito per 30 serate.

Un potenziamento della sicurezza con le pattuglie in servizio sette giorni su sette dalle 7.30 alle 19.30, mentre il venerdì e il sabato sino alle 23.30. La centrale operativa, attiva negli stessi orari, può essere contattata dai cittadini al numero 0362 63621, il numero invece di pronto intervento 0362 638818 deve essere utilizzato per segnalare situazioni di emergenza, (incidenti stradali, incendi, situazioni di pericolo attuale).

Attenzione degli agenti sulle aree pubbliche e su quelle nei pressi di una serie di pubblici esercizi. Normalmente i presidi serali e notturni sono svolti da carabinieri e polizia di Stato che in questo modo saranno in parte più liberi di concentrarsi nelle azioni di prevenzione e contrasto di fenomeni criminali di maggiore gravità.

“Il presidio del territorio è sempre stata una priorità. Per questo abbiamo creduto nella creazione del terzo turno ormai in essere dal 2014 - spiega il sindaco Roberto Corti – Una misura importante che, nell’ambito della sicurezza cittadina, si colloca accanto ad altre azioni già in atto come il controllo di vicinato, che vede un’attiva partecipazione da parte dei cittadini e una proficua alleanza tra residenti, amministrazione e forze dell’ordine”.

Conferma il vice sindaco e assessore alla Sicurezza Jennifer Moro: “La presenza degli agenti guidati dal Comandante Di Mauro anche nelle ore serali è la risposta concreta al bisogno di maggiore sicurezza da parte dei nostri cittadini per un capillare controllo del territorio. Ringrazio il personale della Polizia Locale che si è reso disponibile ad attuare questo servizio, garantendo una costante presenza a tutela dei desiani”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA