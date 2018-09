Sicurezza sulla Monza-Saronno: stop agli attraversamenti da via Sant’Aquilino tra Bovisio e Varedo La messa in sicurezza dell’incrocio tra la Monza- Saronno, via sant’Aquilino e via Ponchielli sta per diventare realtà. Nei prossimi giorni infatti anche sul lato bovisiano verrà resa obbligatoria la svolta a destra verso Limbiate.

Una misura di cui si parla da tempo ma che diventerà effettiva con la formalizzazione del progetto da parte della Provincia di Monza e Brianza, ente competente per la ex statale 527. «L’installazione dei new jersey – spiega il vicesindaco di Bovisio, Paolo Bosisio – è finalizzata a impedire gli attraversamenti della Monza-Saronno da Bovisio a Varedo. La Provincia ha già approvato la bozza del progetto per cui non ci saranno problemi. Si tratta di una misura sperimentale che verrà illustrata ai cittadini della zona con un opuscolo che è in fase di realizzazione. Dei cartelli informativi sulla nuova viabilità verranno posizionati anche al semaforo tra via Matteotti, via Schiapparelli e via sant’Aquilino».

Chi imboccherà quest’ultima via infatti, una volta arrivato allo stop, potrà solo svoltare a destra, come verrà indicato dai new jersey. Chi è diretto verso Monza o verso Varedo, come già fanno in molti, è costretto ad immettersi sulla Monza-Saronno alla rotatoria nei pressi del negozio per bambini.

Se da una parte questa soluzione migliora la sicurezza dell’incrocio, dall’altra va a dirottare ancora più traffico su un tratto di strada, come la parte finale della bovisiana via Comasinella e quella iniziale della varedese via Agnesi, nel quale si formano spesso code in molte ore della giornata. Ancora più penalizzati sono i bovisiani che risiedono in via Boccherini, praticamente isolati dal resto del paese, e quelli che si devono recare alla caserma dei carabinieri di Varedo o agli impianti sportivi di via Italia. Rimarranno invece consentite le svolte a sinistra sia verso via sant’Aquilino per chi arriva da Saronno che verso via Ponchielli per chi arriva da Monza.

