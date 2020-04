Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sicurezza, più spostamenti a Monza nel giorno di Pasquetta Più movimento a Pasquetta a Monza. Aree verdi deserte, diciotto violazioni in città. A pasqua erano state tre le violazioni.

Più movimento a Pasquetta a Monza. Aree verdi deserte, ma diciotto violazioni in città secondo il bilancio ancora parziale della polizia locale. Lunedì 13 aprile si sono registrati più spostamenti anche in virtù dei supermercati aperti rispetto alla giornata di Pasqua. Le violazioni hanno riguardato spostamenti immotivati e il mancato uso della mascherina.

Il drone in volo sulla città ha fotografato piste ciclabili deserte e aree verdi sgombre.

Coronavirus Monza pasquetta lunedì 13 aprile 2020

