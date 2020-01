Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sicurezza, nove patenti ritirate e una sospesa per guida in stato d’ebbrezza: 100 controlli nel weekend Oltre 100 controlli dei carabinieri in poche ore nel fine settimana tra Monza e Brugherio, Vimercate e Villasanta contro la guida in stato di ebbrezza. Nove patenti ritirate, sei persone denunciate, un veicolo sequestrato e patente sospesa all’automobilista,.

Oltre 100 controlli dei carabinieri in poche ore nel fine settimana tra Monza e Brugherio, Vimercate e Villasanta contro la guida in stato di ebbrezza. Il bilancio alla fine del servizio è di 70 veicoli fermati e un centinaio di persone controllate, nove patenti ritirate e sei persone denunciate perché trovate al volante con un tasso di alcol superiore a 0,8, quasi doppio rispetto al limite di 0,5 grammi per litro di sangue.

Veicolo sequestrato e patente sospesa, oltre alla multa, per un automobilista che si è messo alla guida con un tasso superiore a 1,5.

I controlli a Monza si sono concentrati tra largo Molinetto, via Borgazzi, viale Sicilia. A Brugherio in viale Europa e poi sulla Sp2 tra Vimercate e Bellusco, in piazza Marconi a Vimercate, sulla Sp 45 - il Pagani - tra Vimercate e Villasanta.

I controlli mirano prima di tutto a prevenire gli incidenti provocati da chi guida sotto l’effetto di alcol e droghe.

