Sicurezza, la scadenza per la sostituzione delle gomme invernali slitta al 15 giugno C’è la proroga per il cambio degli pneumatici invernali a causa dell’emergenza epidemiologica la scadenza è stata spostata al 15 giugno 2020

C’è la proroga per il cambio degli pneumatici invernali a causa dell’emergenza epidemiologica. Il Ministero dei trasporti ha fatto sapere che la scadenza del 15 maggio per la sostituzione degli pneumatici invernali con quelli estivi è stata spostata al 15 giugno 2020.

Se gli pneumatici invernali hanno l’indice di velocità prescritto sulla carta di circolazione, possono rimanere montati anche in estate. La sostituzione in caso contrario è obbligatoria per la non garanzia delle prestazioni di sicurezza con temperature più alte di quelle per cui le gomme sono progettate.

Gommisti e meccanici possono prevedere il servizio di ritiro e restituzioen delle vetture dei clienti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA