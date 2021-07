Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Una riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica

Sicurezza e movida selvaggia: a Seregno il prefetto incontra i sindaci di 16 Comuni Giovedì 15 prevista una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Il prefetto Patrizia Palmisani incontrerà, insieme ai vertici territoriali delle Forze di polizia, i sindaci di 16 comuni della zona e farà visita al centro storico della città.

Vicinanza dello Stato al territorio come prima regola: la Prefettura di Monza si “trasferirà” a Seregno, giovedì 15 luglio per una riunione del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Il prefetto Patrizia Palmisani incontrerà, insieme ai vertici territoriali delle Forze di polizia, i sindaci dei comuni di Albiate, Barlassina, Besana Brianza, Briosco, Carate Brianza, Correzzana, Giussano, Lazzate, Lentate sul Seveso, Meda, Misinto, Renate, Seregno, Seveso, Veduggio con Colzano, Verano Brianza.

Si tratta del primo appuntamento con cui riprende il ciclo di incontri promossi dall’ufficio territoriale del Governo sulla base di una suddivisione del territorio provinciale in quattro macroaree.

Nel corso della riunione - dicono dalla Prefettura - sarà curata un’analisi congiunta dell’andamento della criminalità nalla zona di riferimento dei 16 comuni ed esaminate le questioni di maggiore rilievo sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica.

L’incontro sarà preceduto da una visita della città di Seregno, con particolare attenzione all’area del centro storico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA