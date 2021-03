Sicurezza dei pedoni, semaforo intelligente a San Fiorano di Villasanta (e due rilevatori per sanzionare) Modifiche all’impianto all’incrocio tra via Risorgimento e via Dei Mille, una nuova centralina faciliterà la gestione degli attraversamenti pedonali e scatterà il rosso se le auto arriveranno a velocità troppo elevata.

Il semaforo all’incrocio tra via Risorgimento e via Dei Mille a San Fiorano (frazione di Villasanta) diventa intelligente: l’impianto sarà dotato di nuove lanterne a tecnologia led e di dispositivi per la sicurezza dei pedoni e la moderazione della velocità. In questi giorni, la ditta incaricata dal settore Polizia Locale sta intervenendo per rendere l’impianto più performante, più resistente nel tempo e più virtuoso per consumo di energia.

Una nuova centralina faciliterà la gestione degli attraversamenti pedonali, consentendo la chiamata e garantendo un ciclo autonomo per l’attraversamento degli utenti deboli. L’impianto sarà inoltre più inclusivo, grazie agli appositi dispositivi per l’attraversamento di persone non vedenti. Avrà poi la funzione di regolare la velocità intervenendo sul rosso in presenza di veicoli che marcino a velocità eccessiva.

Contemporaneamente, sulla direttrice principale, saranno installati due dispositivi per il controllo e l’accertamento di infrazioni semaforiche per il passaggio con semaforo rosso, provvedimento che rientra nel progetto di riduzione dell’incidentalità sul territorio comunale. I rilevatori saranno installati nelle apposite colonnine a rotazione tra gli altri impianti presenti sul territorio.

Il comandante della Polizia Locale Maurizio Carpanelli ha fatto sapere che «Un ulteriore intervento sarà l’installazione di un punto di videosorveglianza stradale e di controllo dell’intersezione via Risorgimento-via dei Mille tramite telecamere intelligenti che hanno la possibilità di sanzionare e di verificare transiti di veicoli non assicurati, non revisionati e inseriti in apposite liste di ricerca in uso alle forze di polizia. Un altro importante intervento che permetterà di aumentare la sicurezza stradale e la sicurezza urbana, anche in una zona periferica di Villasanta». Molto soddisfatta l’amministrazione comunale. «Siamo contenti di aver garantito questo intervento che è stato chiesto proprio dai residenti e che mette in sicurezza anche il passaggio pedonale: ulteriore garanzia per il quartiere di San Fiorano» ha detto il sindaco Luca Ornago.

