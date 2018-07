Sicurezza: bando regionale per dotare i vigili di body cam, nel 2019 anche per i taser Presentato in Regione il piano sperimentale per dotare gli agenti di polizia locale dei Comuni lombardi di telecamere mobili, in particolare di body cam, con l’obiettivo di una maggiore sicurezza per operatori e cittadini. Entro il 2019 bando per il taser, body cam anche su dieci linee Trenord.

Presentato in Regione il piano sperimentale per dotare gli agenti di polizia locale dei Comuni lombardi di telecamere mobili, in particolare di body cam, con l’obiettivo di una maggiore sicurzza per operatori e cittadini.

Del progetto ha parlato l’assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia Locale di Regione Lombardia Riccardo De Corato. Il bando, che sarà approvato durante la riunione di Giunta di martedì, prevede uno stanziamento di 300mila euro: 100mila in favore dei singoli comuni e 200mila a vantaggio delle Unioni. Le telecamere potranno essere utilizzate durante il pattugliamento a bordo dell’autovettura oppure durante le operazioni di controllo del territorio.

“Ho fortemente voluto questo piano - ha dichiarato l’assessore De Corato - quando ricoprivo il ruolo di consigliere regionale, per fornire nuovi strumenti di difesa ai nostri uomini in divisa e ulteriori tutele ai cittadini. Alcuni comuni lombardi, a prescindere dai nostri bandi, hanno già acquistato e attivato autonomamente le body cam, perché i loro sindaci e comandanti di Polizia locale hanno compreso l’importanza del controllo capillare. La somma appena impegnata servirà per capire che tipo di adesione ci sara’ da parte dei loro colleghi degli altri territori”.

Non solo body cam, però. “Stiamo lavorando - ha aggiunto l’assessore - anche alla preparazione di un bando, che sarà pronto nel 2019, per dotare i vigili oltre che di body cam, di spray al peperoncino e taser. Meno di un mese fa abbiamo stanziato ben 3,6 milioni per la videosorveglianza, a dimostrazione della nostra volontà di supportare la Polizia locale. Questi nuovi strumenti fungeranno anche da deterrente nei confronti dei delinquenti, per cui agli operatori cambierà davvero la vita”.

L’assessore ha anche ricordato che sta cominciando una sperimentazione anche su alcune linee critiche di Trenord: “Dieci capi treno in servizio su queste tratte saranno infatti dotati delle body cam così da garantire a loro e ai passeggeri più sicurezza durante gli spostamenti”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA