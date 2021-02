Sicurezza alla stazione di Seregno con più illuminazione e telecamere: il piano Comune-Rfi Sopralluogo del Comune di Seregno con Rfi alla stazione cittadina per valutare interventi che dovrebbero migliorare la sicurezza dello scalo: si va verso un’implementazione dell’illuminazione e dell’impianto di videosorveglianza.

L’amministrazione comunale di Seregno da una parte ed Rfi dall’altra continuano a dialogare, per cercare di dare un volto nuovo alla stazione ferroviaria di piazza 25 aprile e di risolvere i tanti problemi di sicurezza che caratterizzano l’ampio comparto, spesso e volentieri oggetto di lamentele da parte della popolazione. Martedì 2 febbraio, con questa finalità, le parti hanno effettuato un sopralluogo sul posto, che è seguito alla decisione di qualche settimana fa di tornare a chiudere nelle ore notturne la sala d’attesa, per evitare stazionamenti o bivacchi al suo interno quando fa buio.

In serata, il sindaco Alberto Rossi ha informato il consiglio comunale dell’iniziativa, avente lo scopo di «verificare la possibilità di implementare il sistema di videosorveglianza e migliorare l’impianto di illuminazione e quella di aprire o chiudere in determinati orari alcuni accessi, nell’ottica della sicurezza collettiva». Dal canto suo, nella stessa sede consiliare, l’assessore alla Sicurezza William Viganò ha aggiunto come la stazione sia uno dei luoghi monitorati con più frequenza dalle forze dell’ordine, polizia locale e carabinieri in primis, tanto che «vi abbiamo identificato una persona, che è poi stata inviata in questura».

Comune di Seregno e Rfi hanno firmato ormai più di un anno fa un protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’area, il cui iter fin qui è stato rallentato dall’emergenza sanitaria. Sul tavolo vi sono 8 milioni 700mila euro, dei quali 7 milioni e mezzo messi a disposizione da Rfi ed il resto dall’ente comunale. Tra gli obiettivi, il rifacimento della piazza 25 aprile, il miglioramento dell’accesso dalla via Comina, più attenzione alla sicurezza ed alle tematiche legate alla Smart city. Di questo il sindaco, con gli assessori alla Sicurezza William Viganò ed ai Lavori pubblici Pinuccio Borgonovo, ha parlato recentemente in teleconferenza con i referenti del comitato di quartiere del centro e di San Rocco, che hanno valutato positivamente la progettualità, pur segnalando la persistenza degli ormai annosi problemi di sicurezza.

