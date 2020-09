Si tamponano entrando in Valassina, code sulla SS 36 e a Carate Brianza Un’ora di code e traffico intenso sulla Valassina all’altezza di Carate Brianza e nello stesso Comune a causa di un tamponamento tra due auto nella corsia di immissione sulla SS 36.

Lunghe code sulla Valassina all’altezza di Carate e ripercussioni sulla viabilità urbana del Comune nel primo pomeriggio di venerdì 11 settembre. Intorno alle 13.10 due auto si sono tamponate sullo svincolo della statale 36: una Dacia è stata colpita da una Volvo sulla rampa di immissione alla Valassina per cause ancora da accertare. Poche conseguenze per le persone coinvolte: un 25enne a bordo della Dacia è stato trasportato al San Gerardo di Monza in codice verde, quindi senza urgenza né pericolo di vita, per accertamenti. Sul posto un’ambulanza di Anpas, la polizia stradale di Monza e il personale di Anas per gestire il traffico: le operazioni di soccorso e lo spostamento dei mezzi ha richiesto un’ora di tempo che ha avuto come conseguenza code sia nel territorio caratese sia sull’anello della Valassina.

Incidente sulla Valassina a Carate

(Foto by Edoardo Terraneo)

