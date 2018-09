Si sta separando, si getta dal balcone a Seregno: fratture multiple alle gambe per un 55enne Potrebbe essere una causa di separazione in corso alla base della tragedia sfiorata in via Giusti a Seregno nella serata di mercoledì 26 settembre. Un italiano di 55 anni, R.F., ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione.

Potrebbe essere una causa di separazione in corso alla base della tragedia sfiorata in via Giusti a Seregno nella serata di mercoledì 26 settembre. Un italiano di 55 anni, R.F., ha tentato di togliersi la vita gettandosi dal balcone della propria abitazione posta al secondo piano di una palazzina che si affaccia su via Giusti. L’episodio è avvenuto intorno alle 20.30.

LEGGI Seregno, precipita dal secondo piano: grave un uomo di 55 anni

L’impatto con la strada gli ha procurato fratture multiple agli arti inferiori: è stato velocemente ricoverato in codice rosso all’ospedale San Gerardo di Monza, per lui una prognosi di 70 giorni ma per fortuna non è in pericolo di vita. Attualmente è ricoverato nel reparto di ortopedia del nosocomio monzese. Sul posto si sono subito portati i carabinieri della compagnia cittadina, che stanno ora procedendo con le indagini di rito, un’automedica e un’ambulanza di Seregno soccorso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA