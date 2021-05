Si scontra con un autocarro e un’altra auto sulla Statale 36 a Monza, poi si ribalta: donna rimane quasi illesa Disavventura a lieto fine per una donna di 44 anni: l’incidente è avvenuto nel pomeriggio di lunedì in direzione Milano, prima del tunnel di viale Lombardia. Sul posto oltre a sanitari inviati dal 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco.

Auto letteralmente distrutta e conducente miracolosamente quasi lllesa lunedì 10 maggio nel pomeriggio dopo un incidente stradale accaduto lungo la Statale 36 Valassina, in territorio di Monza, poco prima del tunnel di viale Lombardia, in direzione sud. Per cause in via di accertamento, secondo quanto diramato dai vigili del fuoco, una donna di 44 anni ha urtato un autocarro, quindi una seconda vettura e si è ribaltata finendo la sua corsa contro il new jersey. Sul posto, oltre a personale paramedico intervenuto con un’ambulanza, presenti una pattuglia della polizia stradale e i vigili del fuoco del comando provinciale con una autopompa.

L’intervento dei vigili del fuoco

© RIPRODUZIONE RISERVATA