Si schiantò contro un palo della luce a Verano: era sotto gli effetti dell’alcol Era sotto gli effetti dell’alcol l’uomo che il 10 febbraio scorso era finito con la sua auto contro un palo della luce. Era scatta per lui un procedimento penale.

Alla guida della sua auto, era finito contro la recinzione di una casa in via Isonzo, a Verano Brianza, finendo la propria corsa contro un palo della luce. Il fatto era accaduto il 10 febbraio verso le 14 e oggi l’automobilista sessantenne dovrà rispondere dell’accusa di guida in stato di ebbrezza. Il tasso alcolemico mentre era al volante era decisamente fuori soglia e questo gli è già costato il ritiro della patente e il sequestro del veicolo ai fini della confisca. Si è occupata dei rilevamenti e dell’indagine la polizia locale di Verano Brianza, che ha diretto l’indagine.

La violenza dell’impatto aveva fatto scattare la massima allerta, tanto che era atterrato in via Isonzo anche l’elisoccorso; sul posto anche ambulanza, automedica e vigili del fuoco. L’uomo al volante, fortunatamente, non era però rimasto ferito gravemente dall’impatto ed era stato trasportato in codice verde all’ospedale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA