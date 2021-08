Si ribalta con l’auto ad Agrate e finisce dentro a un giardino Incidente ad Agrate nella serata di Ferragosto: una donna ha perso il controllo della sua auto che si è ribaltata, finendo la sua corsa all’interno di un giardino condominiale in via della Cascinetta.

Poteva avere sicuramente conseguenze ben più drammatiche l’incidente avvenuto nella serata di Ferragosto ad Agrate Brianza. Intorno alle 19.15 una donna ha perso il controllo della propria vettura mentre stava viaggiando lungo via della Cascinetta. L’incidente è avvenuto nei pressi del civico 28: la macchina è uscita di strada, ha sfondato la recinzione di un giardino condominiale e si è ribaltata, finendo la sua corsa contro un albero. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Vimercate, i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine.

L’auto ribaltata



La donna, una volta estratta dall’abitacolo, non è apparsa in pericolo di vita ma è stata comunque accompagnata in ospedale per accertamenti.

