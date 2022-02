Si riaccende la musica: al Bloom di Mezzago tornano i live Nel locale di via Curiel si riparte venerdì 11 febbraio dopo oltre un mese di stop: appuntamento con “Marmellata n. 28”, una serata goliardica. Sabato 12 febbraio invece torna sul palco del Bloom la rassegna “Tutto il nostro sangue”.

Questo weekend al Bloom si riaccende la musica. Doppio l’appuntamento con i live in via Curiel: si inizia venerdì 11 febbraio sera con “Marmellata n. 28”, una serata goliardica e leggera, creata da ragazzi del circondario a loro immagine e somiglianza, che prevede tre esibizioni dal vivo intervallate da sketch e presentazioni a cura del progetto Ascaniostaidadio. Si esibiranno Arcio e le SSS, supergruppo, cover band, nato per l’occasione, I Jukebox Umani e dea set a cura del Maestro di cerimonie. Sabato 12 invece torna sul palco del Bloom la rassegna “Tutto il nostro sangue” che per l’occasione si presenta con una line up composta dai Bruuno, Los Fuocos e Zidima.

Per lo storico locale mezzaghese si tratta di un ritorno alla musica dopo oltre un mese di stop dovuto al peggioramento della situazione pandemica e la conseguente entrata in vigore delle normative più stingenti rispetto agli eventi live. Da quando è scoppiata l’emergenza sanitaria il locale ha sempre promosso iniziative per sensibilizzare cittadini e istituzioni in merito alla situazione dei club e dei lavoratori dello spettacolo. E solo di qualche settimana fa la serata organizzata per approfondire questi due argomenti e l’anno scorso aveva invece aderito all’iniziativa “L’ultimo concerto”.

