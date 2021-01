Shoah e negazionismo: incontro online con Giancarlo Restelli La cooperativa Achille Grandi di Agrate Brianza organizza un incontro in remoto con Giancarlo Restelli per parlare di Shoah e negazionismo in occasione della Giornata della memoria.

Parlare di Shoah a distanza lo si può fare anche in piena pandemia. La cooperativa Achille Grandi di Agrate organizza per il 29 gennaio un incontro con Giancarlo Restelli dal titolo “Il negazionismo della Shoah” alle 20.45. « L’incontro avverrà in modalità da remoto utilizzando la piattaforma Zoom – ha fatto sapere la cooperativa -. Per motivi organizzativi vi chiediamo di dare la vostra adesione entro Mercoledì 27 gennaio iscrivendosi tramite email alla casella: [email protected]. Per informazioni ed iscrizioni visitare il sito coopgrandi.com. Vi aspettiamo numerosi come sempre».

Questo incontro fissato per la fine del mese era già stato preannunciato qualche settimana fa dalla coop, che inizialmente sperava di poterlo effettuare in presenza, ma le limitazioni dovute alla pandemia hanno fatto sì che l’evento avverrà solo da remoto.

