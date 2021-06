Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

Sexy ladra in azione a Meda: baci e abbracci, sparisce la catenina d’oro La ladra truffatrice è entrata in azione al quartiere Polo di Meda: ha avvicinato un uomo, l’ha abbracciato e baciato. Cercava il portafogli, se ne è andata con la catenina d’oro.

La sexy ladra è entrata in azione a Meda, al Polo, ed è riuscita a scappare con una catenina d’oro. Vittima di una bella ragazza, che sfrutta la sua avvenenza per incantare l’anziano di turno, nei giorni scorsi è stato un ottantunenne medese.

L’uomo era a passeggio con la cagnolina, quando una macchina scura ha rallentato, si è fermata a due passi da lui ed è scesa l’affascinante ladra giovane e ben vestita. Il medese se l’è vista correre incontro ed abbracciarlo con molta foga, neanche fossero amici di vecchia data. Per cercare di distrarlo, mentre cercava di sfilargli il portafogli, la giovane ha tentato di sedurlo con frasi molto ammiccanti: «Per te farei di tutto». «Sono disposta a tutto».

Il pensionato ha cercato più volte di allontanarla, di respingerla. «Nulla da fare, lei gli si buttava continuamente al collo – racconta la figlia della vittima, molto scossa per quanto è accaduto al padre – Da quello che è riuscito a ricordare mio papà, le mani della donna cercavano il portafogli, ma lui quel giorno l’aveva lasciato a casa».

L’imbarazzante situazione si è protratta ancora per qualche minuto, poi la ragazza è risalita sulla macchina scura, dove c’erano altre tre persone, e si è allontanata

«Poco dopo papà è arrivato a casa – prosegue la figlia - Era confuso, molto agitato e solo allora si è accorto che gli mancava la catenina d’oro. Abbiamo rischiato però di perdere molto di più. L’avvenente donna ha tentato di tirare a sé la cagnolina, ma per fortuna non ci è riuscita».

La catenina d’oro sottratta aveva un forte valore affettivo. «Era un ricordo dei nonni – conclude la figlia –. Purtroppo a chi fa queste cose i sentimenti non interessano».

