Seveso: vigili del fuoco e ambulanze per l’incendio in una cantina

Cinque mezzi dei vigili del fuoco e due ambulanze a Seveso in Talete nel tardo pomeriggio di domenica 8 marzo per un incendio nel piano interrato di una villetta. L’allarme è stato lanciato dagli occupanti che si sono ritrovati al piano superiore in mezzo al fumo. Sul posto per primi i vigili del fuoco di Seregno, decisivo l’intervento di quelli di Lazzate con gli estrattori di fumo e le ventole. Sul posto anche mezzi da Desio e Bovisio Masciago. Il locale è andato distrutto per cause in prima ipotesi accidentali, all’interno anche una bombola da campeggio che è scoppiata. Due persone sono state assistite dalle ambulanze, ma alla fine nessuna è stata trasportata. L’intervento si è concluso poco dopo le 20, dopo un paio d’ore.

Seveso incendio via Talete domenica sera 8 marzo 2020

(Foto by Edoardo Terraneo)

