Seveso: perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in sosta, grave

Un motociclista è rimasto gravemente ferito domenica sera a Seveso: percorrendo la nazionale dei Giovi ha perso il controllo del suo scooter T-Max ed è andato a schiantarsi contro un’auto in sosta. È successo intorno alle 22 in corso Garibaldi, la vittima è un 27enne residente in città: è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Niguarda di Milano.

All’altezza del negozio di abbigliamento, per cause tutte da chiarire, anziché affrontare la curva, è andato dritto invandendo la corsia opposta e andando contro una Ford regolarmente parcheggiata a bordo strada. L’impatto è stato talmente violento che l’auto si spostata di qualche metro, l’uomo è stato disarcionato ed è ricaduto una decina di metri più in là.

Sul posto ambulanza e automedica in codice rosso e la pattuglia dei carabinieri. L’uomo è apparso in gravi condizioni ed è stato trasferito sempre in rosso a Niguarda a causa di diversi traumi. È in prognosi riservata, non sarebbe in pericolo di vita.

