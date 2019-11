Seveso paralizzata dai treni: ecco l’app per sapere se i passaggi a livello sono chiusi Un cittadino di Seveso ha inventato un’app per Android che tiene traccia dei passaggi a livello chiusi e aperti, ma cercare di spostarsi meglio in un Comune paralizzato dalla ferrovia.

L’ha chiamata semplicemente “Muoversi a Seveso” perché a volte non c’è nulla di più complicato: colpa dei passaggi a livello che paralizzano il traffico (qualsiasi tipo di traffico) del Comune brianzolo. La soluzione? In attesa dei sottopassi veicolari finanziati dalla Regione Lombardia, almeno una app per smartphone che indica quali passaggi a livello sono chiusi e quali no.

LEGGI il progetto per i sottopassi di Seveso e Meda

Insomma: per chi conosce la saga di Harry Potter, la mappa del Malandrino della viabilità di Seveso. A crearla è stato un sevesino (Carlo) che si presenta soltanto con la mail del progetto (muoversiaseveso@gmail.com). L’app è stata sviluppata per sistemi Android ed è già disponibile sullo store dedicato, Google Play.

La pagina dell’app su Google Play

“L’app dà la situazione in tempo reale dei passaggi a livello del comune di Seveso, l’annoso problema che affligge il paese - scrive lo sviluppatore - Spero possa servire a mitigare un po’ il disagio di chi deve spostarsi a Seveso, potendo vedere in anticipo la situazione”. L’applicazione incrocia i dati messi a disposizione da Trenord e si basa sia sugli orari sia sulle comunicazioni di ritardo fornite in tempo reale dal gestore della rete ferroviaria regionale. “Non sempre sono precisi, ci possono essere 1 o 2 minuti di errore soprattutto negli orari di punta” ma sono comunque uno strumento utile: per ogni passaggio a livello (Corso Isonzo, via Manzoni, corso Montello, via Farga, via San Carlo, via Brennero) un semaforo verde o rosso indica se le sbarre sono alzate oppure no. In più viene segnalato tra quanti minuti il passaggio chiude o tra quanto riaprirà.

