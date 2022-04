Seveso, individuato e denunciato il presunto vandalo che prese a sassate la madonnina dell’Altopiano S tratta di un 37enne che nel corso di quella stessa notte, lo scorso 17 marzo, fu denunciato dopo essere stato sorpreso a danneggiare autovetture in sosta e strutture stradali. Aveva anche minacciato i carabinieri intervenuti.

A quasi un mese dall’atto vandalico che aveva interessato la cappella dedicata alla Madonna Regina della Pace di Seveso, frazione Altopiano, presa a sassate, i carabinieri sono giunti al presunto responsabile.

Sarebbe un 37enne di origine marocchina già noto alle forze dell’ordine che quella stessa notte, il 17 marzo, sempre in via Cacciatori delle Alpi, era stato sorpreso a danneggiare autovetture in sosta e strutture stradali (marciapiede, secchi della spazzatura, parapetto di un ponticello e altre strutture di metallo a bordo strada) e denunciato, oltre che per il danneggiamento di svariate autovetture, anche per resistenza e minaccia in quanto, una volta fermato, in stato di alterazione psico-fisica verosimilmente connesso all’assunzione di alcol, aveva minacciato di morte i militari.

L’individuazione è avvenuta attraverso la visione di una serie di filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona; in particolare i militari sono riusciti a ricostruire il percorso che avrebbe effettuato l’uomo e la compatibilità dei suoi passaggi a piedi con la sequenza dei danneggiamenti.

È stato di conseguenza denunciato per deterioramento di oggetti di culto e danneggiamento.

