Seveso: grave un motociclista di 22 anni, interviene l’elisoccorso È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza un motociclista di 22 anni rimasto ferito in un grave incidente con un autocarro e un’auto la mattina di mercoledì 31 luglio in via Repubblica a Seveso.

È stato trasportato in elisoccorso all’ospedale San Gerardo di Monza un ragazzo di 22 anni rimasto ferito in un grave incidente la mattina di mercoledì 31 luglio verso mezzogiorno in via Repubblica a Seveso. Il giovane era in sella alla sua moto quando è stato coinvolto in uno scontro con un autocarro e un’auto. Sul posto oltre i soccorsi è intervenuta la polizia locale che in queste ore è al lavoro per ricostruire le dinamiche dell’incidente. Gli altri conducenti cinvolti sono un uomo di 47 anni e una donna di 57.

© RIPRODUZIONE RISERVATA