Seveso: grave incidente stradale, coinvolto anche un bambino di dieci anni Poco dopo le 11.30 di sabato 27 gennaio grave incidente stradale a Seveso: sul posto due ambulanze e l’elisoccorso, coinvolto anche un bambino di dieci anni.

Grave incidente nella mattina di sabato 27 gennaio a Seveso, poco dopo le 11.30, all’incrocio tra via Manzoni e via Adua, in corrispondenza del semaforo presso il monumento ai caduti. Le forze dell’ordine stanno accertando la dinamica dell’accaduto, per cui al momento è possibile solo sapere che sono stati coinvolti una utilitaria Fiat e uno scooter 50 con a bordo due persone di origine straniera residenti a Seveso, che sono stati ricoverati in codice giallo all’ospedale di Niguarda.

Sul posto sono intervenute due autoambulanze e un elicottero dell’elisoccorso, che però non è atterrato, avendo valutato che la situazione risultava adeguatamente seguita da terra. Tra i coinvolti anche un bambino di dieci anni e una donna di 70. Carabinieri e polizia municipale sono intervenuti regolando il traffico, particolarmente intenso data la giornata di mercato, ed eseguendo i rilievi del caso.

L’incidente di Seveso

(Foto by Edoardo Terraneo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA