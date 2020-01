Seveso vetture a fuoco via Carducci (Foto by Edoardo Terraneo)

Seveso: due auto a fuoco, l’allarme dai residenti Due auto distrutte, una terza danneggiata in via Carducci a Seveso: la chiamata ai soccorsi è arrivata dai residenti non appena si sono accorti delle fiamme dalle auto parcheggiate.

La chiamata ai soccorsi è arrivata dai residenti non appena si sono accorti delle fiamme dalle auto parcheggiate in via Carducci, a Seveso. È successo sabato sera intorno alle 20.30. Sul posto i vigili del fuoco da Bovisio Masciago e Seregno insieme ai carabinieri di Seveso. Due auto, una Audi e una Ford, sono state divorate dal fuoco, una terza parcheggiata lì vicino è stata spostata in tempo prima di fare la stessa fine. Indagini in corso.

