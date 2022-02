Seleziona un comune Agrate Brianza Aicurzio Albiate Arcore Barlassina Bellusco Bernareggio Besana in Brianza Biassono Bovisio-Masciago Briosco Brugherio Burago di Molgora Busnago Camparada Caponago Carate Brianza Carnate Cavenago di Brianza Ceriano Laghetto Cesano Maderno Cogliate Concorezzo Cornate d'Adda Correzzana Desio Giussano Lazzate Lentate sul Seveso Lesmo Limbiate LIMBIATE__ LIMBIATE___ Lissone Macherio Meda Mezzago Misinto Monza Muggiò Nova Milanese Ornago Renate Roncello Ronco Briantino Seregno Seveso Sovico Sulbiate Triuggio Usmate Velate Varedo Vedano al Lambro Veduggio con Colzano Verano Brianza Villasanta Vimercate

I carabinieri in stazione con Kevin

Seveso, controlli dei carabinieri in stazione con il cane antidroga Kevin C’era anche Kevin, cane antidroga, nell’operazione di controllo della stazione ferroviaria di Seveso messa in atto dai carabinieri. E il suo fiuto non ha fallito.

Continuano le operazioni di controllo nelle stazioni ferroviarie della Brianza da parte dei carabinieri che, a due settimane dall’azione in nove scali, sono stati questa volta impegnati a Seveso affiancati dal nucleo cinofili di Casatenovo.

I controlli dei carabinieri con Kevin

Nel corso dell’intervento sono state controllate 56 persone, 36 auto, 5 attività commerciali. Il servizio, sotto il coordinamento del Comandante della Stazione CC, ha visto impiegato un totale di 15 militari e il cane “Kevin” che ancora una volta si è reso di validissimo ausilio scovando hashish addosso a due individui in transito e alcune dosi in un involucro di plastica termosaldata che era stato nascosto da ignoti in un vano ricavato sotto uno scalino delle scale del sottopassaggio.

Controlli nei sottopassaggi, in banchina e sui vagoni dei treni in fermata.

I controlli dei carabinieri in stazione a Seveso

