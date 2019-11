Seveso, arrestato uno spacciatore di marijuana all’Altopiano Un uomo di 33 anni, incensurato, è stato beccato in un parchetto di via Pordenone a Seveso: alla vista dei carabinieri si è disfatto di undici dosi di marijuana, a casa ne aveva altrettante.

È stato beccato in un parchetto di via Pordenone a Seveso. Un uomo di 33 anni, incensurato e residente in città, disoccupato, alla vista dei militari ha gettato a terra un involucro con 11 dosi di marijuana. A casa gli hanno trovato altre 11 dosi di marijuana e hashish per quasi mezzo etto. Sono stati anche segnalati alla Prefettura anche tre giovani, tra cui una ragazza, trovati in possesso di “spinelli” e quantitativi per uso personale. Lo spacciatore è stato processato per direttissima giovedì a Monza, arresto convalidato e rinvio ad aprile 2020. Il primo novembre c’era già stato un arresto simile in via Monte Rosa sempre all’Altopiano di Seveso

