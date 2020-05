Seveso, 19enne investito davanti alla stazione ferroviaria Un ragazzo di 19 anni è stato investito nella mattina di lunedì 11 maggio da un furgone davanti alla stazione ferroviaria: è stato trasportato in ospedale in codice giallo, non è in pericolo di vita.

Sarà la polizia locale di Seveso a chiarire quanto accaduto nella mattina di lunedì 11 maggio in piazza Martiri della Libertà, davanti alla stazione ferroviaria, dove un 19enne è stato investito da un furgone Citroën. Sul posto oltre agli agenti anche un’ambulanza da Meda e un’automedica da Desio: l’intervento è stato fatto in codice rosso, temendo il peggio per il ragazzo che poi è stato trasportato in ospedale in codice giallo, quindi non in pericolo di vita. I primi soccorso sono stati portati dal personale della farmacia che si trova nella piazza e da altri persone presenti sul posto.

I soccorritori sul sul luogo dell’incidente a Seveso

(Foto by Edoardo Terraneo)

